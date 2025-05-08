Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi 75 Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Araçtan çıkarılan sürücü Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.