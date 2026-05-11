Ankara'da iki çocuğun pitbull saldırısına uğramasına ilişkin görülen davada sanığın tutuksuz yargılanmasının ardından baba Adem Öztürk, 'Çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi ama kadın tutuksuz yargılanıp çıktı' dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki çocuğun pitbull cinsi köpeğin saldırısında yaralanmasına ilişkin görülen davada, tutuklu yargılanan köpek sahibi T.Ö.O.'nun adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk ailesi tepki gösterdi. Saldırıda 1,5 yaşındaki oğlu Efe Öztürk yüzünden, 4 yaşındaki kızı Doğa Öztürk'ün ise göğsünden yaralanması sonrası baba Adem Öztürk, tahliye kararına tepki göstererek, başka çocukların zarar görmemesi için yetkilere çağrıda bulundu.

'Çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi ama kadın tutuksuz yargılanıp çıktı'

Yaşadıkları olay sonrası eşinin ve çocuklarının psikolojik nedenlerden dolayı şehir dışına çıktığını belirten Adem Öztürk, 'Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanıp, yüzü komple parçalanmıştı. Köpek Doğan'ın da göğsünü de dişlemeye çalışmıştı. Eşim ve çocuklarım bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı uzun zamandır şehir dışındaydılar. Olayı atlatmaları için buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Hakim onları da dinlemek istediği için geldiler. Köpeğin sahibi bazı yalanlarda bulunuyordu. Eşimin, kendi annesiyle kavga ettiğini söylüyordu. Halbuki öyle bir şey yok. Bu yüzden tanık da mahkemeye katıldı, o da görüşlerini söyledi. En sonunda da hakim sanığın tutukluluğunun devam etmesine karar vermedi. Maalesef tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi ama kadın tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Umuyoruz ki bundan sonra yaşadıkları, kendisine ders olmuştur' diye konuştu.

'Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı tekrar yaşıyoruz'

Köpeklerle ilgili gördükleri her haberde yaşadıkları olayı tekrar hatırladıklarını ifade eden Öztürk, 'Biz bu olayın acısını yaşarken mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanması da açıkçası bizi üzdü. Ama bundan sonraki süreçte adaletimize güveniyoruz. İnşallah hak ettikleri cezanın fazlasını alacaklarını umut ediyoruz. Bu süreçte çok yıprandık. Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı tekrar yaşıyoruz. Tek temennimiz hak ettikleri cezayı almaları. Başkalarının çocuklarına zarar vermesinler, biz o zaman rahat olacağız. Köpekle ilgili haber gördükçe bu olayı hatırlıyoruz. Bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesini istiyoruz' ifadelerinde bulundu.

'Gönül isterdi ki Efe'nin yarası iyileşsin, öyle bıraksınlar'

Daha fazla çocuğun köpek saldırısına uğramaması için önlemler alınması gerektiğini aktaran Öztürk, 'Karar sonrası eşim çok tepki gösterecekti, ben sakinleştirdim ama içten içe biz de üzüldük. Gönül isterdi ki Efe'nin yarası iyileşsin, öyle bıraksınlar ama tabii yasalarımız belli ve buna göre karar verildi. İnşallah başkalarının çocuklarına da zarar vermez diye düşünüyoruz' şeklinde konuştu.