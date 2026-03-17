Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kamyonet, yokuş yukarı çıkarken sürücüsü hızı ayarlayamayınca devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Bülbüldere Caddesi, Hacıyolu Sokak'ta meydana geldi. Çevredekilerin iddiasına göre, yokuştan yukarı doğru çıkmaya çalışan kamyonet, hızı ayarlanamadığı için devrildi. Devrilen kamyonet, arkasındaki otomobilin ve yanındaki binanın korkuluklarını ezdi. Kamyonet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, özellikle kışın Hacıyolu Sokağı'nda sıklıkla kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin yokuş yukarı çıkarken hızını ayarlayamadığı, çevredekilerin iddiasına göre ise de kamyonetin içindeki yükün arka kısma doğru yığılmasından ötürü devrildiği belirtildi. Kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.