Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri’nde Bafra pidesini en hızlı bitirme yarışması gerçekleştirildi.

Başkent Millet Bahçesi, Samsun Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Samsun’un yöresel yemekleri tezgahlarda yer aldı. Samsun’un simge yemeklerinden Bafra pidesi de damakları çatlattı. Bir adet Bafra pidesini en hızlı bitirme yarışması düzenlendi. Yarışmacılardan İlhan Gökçe ise yarışmayı kazanan isim oldu. Gökçe, birinci olmasının ardından 5 adet Bafra pidesi ödülünü almaya hak kazandı. Gökçe, yarışmanın ardından, “Biraz zorlandım ama kazandım. Çok güzeldi” dedi.

Samsun Tanıtım Günleri’ni gezen bir vatandaş ise, "Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir yandan rekabete karşı da güzel bir olgu oluşturdu. Keşke her şehirde olsa diye düşünüyorum, küçük esnaf içinde gayet güzel bir pazar oluşturuldu” ifadelerini kullandı.