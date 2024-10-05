Ankara Emniyet Müdürlüğü, Niğde-Ankara gişeler mevkiinde tespit edilen bir araca yönelik gerçekleştirdiği operasyon da 6 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte kaçakçılığa yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, akaryakıt ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ve Sincan’da sahte akaryakıtı piyasaya sürmek üzere hazırlanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 23 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Ayrıca, Gölbaşı’ndan Ankara’ya çok sayıda sahte bandrollü makaron sokulacağı bilgisini edinen emniyet güçleri, Niğde-Ankara gişeler mevkiinde tespit edilen araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda da 6 milyon 500 bin adet boş makaronu ele geçirdi. Operasyonlar neticesinde yakalanan 4 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem uygulandı.