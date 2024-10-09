Ankara Çevre Yolu’nda kaza yapan bir tır alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu İncek mevkiinde seyir halindeki tır kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası tırda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kaza sonrası alev alan tırın görüntüsü yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.