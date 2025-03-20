Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim. İlk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilirler. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Artık günümüzde, yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyondan açıklıyorlar, olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi gün de bu olaylar oluyor. Burada yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil. Ben uçaktan gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bu olayı konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Biz hukuğa güvenmeyeceksek neye güveneceğiz" diye konuştu.

"Korktuğumuz bir şey yok"

Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Yavaş, "Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok. Hukuk herkese lazım, Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar. Bugün uygun olursa Dilek hanıma geçmiş olsun ziyareti yapacağım. Oradan Saraçhaneye gideceğiz. Genel başkanla görüşüp onları programları doğrultusunda hemen İstanbul’dan ayrılmayacağız. Halk olanı biteni görüyor. İradesine olan saygısızlığı görüyor. İradesine sahip çıkıyor" dedi.