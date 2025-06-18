DÜZCE (İHA) – Düzce’de haziran ayının ilk yarısında 22 anız yangını meydana geldi. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, küçük bir ateşin büyük zararlara yol açabileceğini ifade ederek, vatandaşları bilinçli davranmaya davet etti.

Düzce’de 1-15 Haziran tarihleri arasında toplam 22 anız yangını meydana geldi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, hem çevreye hem de toprağa ve canlılara ciddi zarar veren bu yangınların önlenmesi için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İtfaiye Müdürü Kahraman, son dönemde artan anız yangını ihbarlarına dikkat çekerek, bu yangınların genellikle bilinçsizce yapılan bahçe temizliği ve atık yakımı sonucu çıktığını vurguladı. Kahraman, "Küçük çaplı bir temizlikle başlayan bir yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlara kadar yayılabiliyor. Sadece bahçe temizliği değil, ormana atılan cam şişeler de mercek etkisiyle yangına yol açabiliyor. Aynı şekilde sürücülerin yol kenarına attığı sigara izmaritleri de yangınların başlıca sebeplerinden" dedi.

"Vatandaş olarak birbirimizi uyarmalıyız"

Düzce Belediyesi’nin temizlik işleri ekiplerinin belirli güzergahlarda anızları topladığını belirten Kahraman, vatandaşların da bahçe atıklarını yakmak yerine bu hizmetten faydalanmaları gerektiğini söyledi. Kahraman, "Sadece ot örtüsü yanmıyor, doğaya, canlılara ve toprağa da zarar veriliyor. Bunu ortadan kaldırmak için bilinçle hareket etmeliyiz. Araç sürücülerimiz sigara izmaritlerini camdan atmamalı, piknik yapılan alanlarda cam şişeler ortada bırakılmamalı ve bahçe temizledikten sonra atıklar yakılmamalı. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Anız yangını gören vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini belirten Kahraman, erken müdahalenin yangının kontrol altına alınmasında hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Düzce halkına seslenen Kahraman, çevreyi ve doğayı korumak adına daha dikkatli ve sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizdi.