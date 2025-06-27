Manavgat’ta bisikletli bir çocuk, aniden yola fırlayınca otomobil sürücüsü son anda durarak muhtemel bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İHA Muhabiri Arif Kaplan, otomobiliyle Zübeyde Hanım Caddesi’nde seyir halindeyken, kavşağa geldiği sırada bisikletli bir çocuk karşı yönden gelerek kısa süreli duraksamanın ardından, dengesini kaybedip aniden yola fırladı. Sürücü Arif Kaplan, çocuğa çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen aracın çarpma riskine rağmen yavaşlayan sürücü, çocuğun zarar görmesini engelledi. Bisikletli çocuk, arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken yaşananlar cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.