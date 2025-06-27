Menteşe Belediyesi, Yerkesik Mahallesi’nde bulunan Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü bahçesindeki gasilhaneyi baştan sona yeniledi.

Vatandaşların en hassas zamanlarında ihtiyaç duyduğu cenaze hizmetlerinin çağdaş ve hijyenik şartlarda sunulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; gasilhanenin tüm sıhhi tesisatı yenilendi, iç ve dış cephe sıva ve boyama işlemleri tamamlandı. Ayrıca iç mekânda bulunan seramik kaplamalar değiştirilerek, teneşir masası da güncel standartlara uygun hale getirildi. Tamamlanan çalışmalarla birlikte Yerkesik gasilhanesi, modern altyapısıyla vatandaşlara daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet vermeye başladı.