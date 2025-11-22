Ankara’da ‘Andriivka’ya 2000 Metre’ belgeselinin Türkiye prömiyeri Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Dzhelialov’un, katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Andriivka’ya 2000 Metre’ belgeselinin Türkiye prömiyeri Goethe Institut Ankara’da gerçekleştirildi. Programa Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilinskas ve Goethe-Institut Ankara Direktörü Dr. Petra Köppel-Meyer katıldı. Açılış konuşmalarının ardından belgesel, izleyicilerle buluştu.

Belgeselde, Ukraynalı Yönetmen Mstyslav Chernov’un cephe hattında çektiği görüntüler yer aldı. Aynı zamanda 2025-2026 Akademi Ödülleri için Ukrayna’nın resmi adayı olarak seçilen film, Ukraynalı askerlerin aralıksız Rus ateşi altında 2 bin metre ilerleyerek Andriivka köyünü özgürleştirdikleri operasyonu anlatıyor.