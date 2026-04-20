Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle 17 yıl önce başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 22 Nisan Çarşamba günü ziyaretçilere kapılarını açacak. 26 Nisan'a kadar 5 gün devam edecek YÖREX'te tam bir Anadolu şöleni yaşanacak.

ATB Başkanı Ali Çandır, Anadolu'nun yöresel şöleni YÖREX'in 22- 26 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini belirtirken, kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu'nun 7 bölgesinin YÖREX'te yer alacağını söyledi. Kayseri'nin pastırmasından Gaziantep baklavasına, Trabzon tereyağından Tokat basmasına, Erzurum Oltu taşından Döşemealtı halısına, Afyonkarahisar sucuğundan İzmir şambalisine, Edirne ciğerinden Ağrı balına kadar yüzlerce ürünün YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacağını kaydeden Çandır, 'Memleket hasreti çekenleri YÖREX'e bekliyoruz' dedi.

Açılışta Anadolu Ateşi olacak, giriş ücretsiz

Bu yıl YÖREX'e 70 il ve 500 civarında katılımcının katılımının beklendiğini belirten Çandır, ziyaretçi sayısını 400 bin olarak hedeflediklerini söyledi. Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek açılışta Anadolu Ateşi'nin gösterisi sunacağını kaydetti. YÖREX'e girişin ücretsiz olduğunu vurgulayan Çandır, 'Her gün sabah 10.00'dan akşam 20.30'a kadar fuarımız açık olacak' dedi. Çandır, YÖREX'in açılışında Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alan kurumlara plaket takdim edileceğini kaydetti.

'Çocuklar YÖREX'İ görsün'

Anadolu'nun yöresel zenginliğini özellikle çocukların ve gençlerin görmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çandır, 'YÖREX'e gelen ziyaretçiler mutlaka çocuklarını da getirsin. Çünkü bu zenginlikle çocuklarımızı, gençlerimizi tanıştıramazsak bu ürünlere talebi artıramayız, bu ürünlerin üretimini tetikleyemeyiz. Annelerimizden, babalarımızdan çocuklarıyla birlikte YÖREX'e gelmelerini bekliyoruz' diye konuştu.

'İkili görüşmeler ticarete ivme kazandıracak'

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te TOBB'un organizasyonuyla B2B görüşmeleri olacağını belirten Çandır, 'İkili görüşmelerde büyük market zincirleri ve e-ticaret siteleriyle yerel üreticiler bir araya gelecek, iş bağlantıları sağlanacak. Küresel ölçekteki büyük alıcılarla yerel üretici YÖREX'te yan yana gelecek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te çok sayıda iş bağlantısı sağlanmasını bekliyoruz' diye konuştu.

'Krizde ortaya çıkan can suyu'

ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in 2008 ekonomik krizi döneminde TOBB'un 'Kriz varsa çare de var' kampanyası kapsamında ortaya çıktığını belirtirken, 'Biz de 14 bin yıllık Anadolu birikimine güvenerek, medeniyetlerden süzülüp gelen, kıyıda köşede kalmış yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak için Yöresel Ürünler Fuarı'nı hayata geçirdik. 'Sizin oraların nesi meşhur' dedik' diye konuştu.

'Coğrafi işaretli ürün sayısı 109'dan bin 837'ye çıktı'

YÖREX'in başladığı 2010 yılında Türkiye'de 109 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu hatırlatan Çandır, bugün bu sayının bin 837'ye ulaştığını, 848 yöresel ürünün de tescil için beklediğini kaydetti. Coğrafi işaretli ürünlerin Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini taşıyan büyük bir ekonomik değer olduğunu vurgulayan Çandır, bu değerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

'200 milyar dolarlık coğrafi işaret pastası'

Avrupa Birliği nezdinde tescil süreçlerinin sürdüğünü belirten Çandır, 'Dünyadaki 200 milyar dolarlık coğrafi işaretli ürün piyasasından pay almak için Avrupa Birliği'nde tescillerimize başladık. Şu anda 46 ürünümüz Avrupa Birliği'nde tescil edildi, 40 ürünümüzün süreci devam ediyor. Yine 500 yıldır dünyanın her yerinde Türk kahvesi olarak içilen Türk kahvesi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından geleneksel ürün adı olarak tescillendi' diye konuştu.

13 fuarda 2,5 milyonu aşkın ziyaretçi

Yöresel Ürünler Projesi'nin başladığı 17 yıllık dönemde önemli bir birikim ortaya konulduğunu ifade eden Çandır, 'O günden bugüne 13 fuar gerçekleştirdik. Bu 13 fuarımıza 5 bin katılımcı katıldı. 2,5 milyonun üzerinde kişi fuarımızı ziyaret etti. 81 ilimizin Kuzey Kıbrıs'la birlikte ürünlerini bu platformda insanlarımızla buluşturdu' dedi.