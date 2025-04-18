Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin nisan ayı kültür takvimi, Türk müziğinin iki büyük efsanesi Barış Manço ve Cem Karaca’nın anısına düzenlenen konserle renklendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı etkinlikleri, Barış Manço ve Cem Karaca anısına düzenlenen "Efsaneler Konseri" ile unutulmaz bir geceye imza attı. İki efsanenin hafızalara kazınan eserleri Büyükşehir Kent Orkestrası tarafından sahnede hayat buldu. Nisan kültür takviminde yer alan konser, en yoğun katılım alan programlardan birisi oldu. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği konserde, seyirciler Barış Manço ve Cem Karaca’nın dillere destan şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek nostalji dolu anlar yaşadı. Geçmişe yolculuğa çıkaran, büyük bir coşkuyla geçen konserde efsanelerin unutulamaz eserleri yeniden hayat buldu, müzikseverler ise unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı.