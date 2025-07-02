Anadolu Otoyolu Sakarya sıfır kilometre Togg araçları taşıyan tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada araçları taşıyan tır sürücüsü yaralanırken, dorsedeki sıfır kilometre 4 Togg zarar gördü.

Kaza, otoyolun Akyazı gişeleri ilerisinde Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Togg taşıyıcı tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçları taşıyan tır sürücüsü yaralanırken, dorsedeki sıfır kilometre 4 Togg zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.