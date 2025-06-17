Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 46 yaşındaki bir hastanın sağ böbreğinde hayati risk oluşturan dev tümör, başarılı bir operasyonla alındı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran İhsan Can’ın (46) sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Tümörün çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayıldığı belirlenirken, hastalığın hayati risk taşıması sebebiyle acil ameliyat kararı alındı. Hastanede oluşturulan uzman ekip, operasyon için hazırlıklara başladı. Ameliyat, Prof. Dr. Fikret Halis liderliğinde; Prof. Dr. Metin Ercan, Dr. Öğr. Üyesi Recep Burak Değirmentepe ve asistan doktor Yusuf Onur Pekşen’den oluşan ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Hastanın, Üroloji Servisi’ndeki takip ve kontrolleri devam ederken başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olmaya hazırlandığı öğrenildi. Cerrahi ekipte yer alan hekimler ise operasyonun hem tümörün boyutu hem de hayati damarlara olan yayılımı sebebiyle büyük teknik zorluk içerdiğini, buna rağmen tümörün damar içinden tamamen temizlendiğini belirtti.

"Hayati risk taşıyan bir tablo oluşturuyordu"

Böbreklerde bu büyüklükte tümörlere çok ender rastlandığını belirten Prof. Dr. Fikret Halis, "Tümör, sadece böbrekle sınırlı kalmayıp çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayılmıştı. Bu durum, teknik olarak son derece zorlayıcı ve aynı zamanda hayati risk taşıyan bir tablo oluşturuyordu. Ayrıca tümörün vücudun diğer bölgelerine sıçrama (metastaz) riski bulunması, cerrahinin hastanın yaşam süresi açısından önemini daha da artırıyordu. Hastamızın daha önce birçok sağlık kuruluşuna başvurduğu, ancak ameliyatın yüksek riskleri sebebiyle başvurularının kabul edilmediği öğrenildi. Tüm bu risklere rağmen, hastanemizde oluşturulan uzman ekip ile operasyonu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.