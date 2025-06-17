AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaz aylarının ilk haftalarında art arda çıkan orman yangınlarına dikkat çekti. Vatandaşları sorumluluk ve duyarlılığa davet eden Gider, "Devletimizin tüm imkânları sahada seferber edilmiş durumda; ancak esas sigorta, vatandaşın hassasiyetidir" dedi.

Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında 11 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Elektrik hatları, biçerdöver kıvılcımları, ot temizliği ve açık alanda ateş yakılması gibi insan kaynaklı ihlal ve ihmaller sonrasında 6 kişi hakkında taksirle orman yangınına sebep olmaktan adli işlem başlatıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2025 yangın sezonuna yüksek hazırlıkla girdiğini belirten Milletvekili Ayhan Gider, "Bölgede 27 gözetleme kulesi, 30 hareketli kamera ve insansız hava araçları (İHA) ile 7/24 takip sağlanıyor. Havadan müdahale kapasitesi ise 4 uçak ve 3 helikopterle destekleniyor. Ayrıca, orman köylerinde beş yeni yangın su toplama havuzu devreye alınmak üzere" dedi.

Milletvekili Ayhan Gider, geçen yıl Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı’nda yaşanan ve 1300 hektarlık orman dokusunu yok eden büyük yangını da hatırlatarak, "Tarihimize ve doğamıza gelen zarar sadece yerel değil, ulusal birer kayıptır. Bir izmarit, bir kıvılcım ya da küçük bir dikkatsizlik; yalnızca bir çam ağacını değil, bir köyün geçimini, bir yaban keçisinin yuvasını, bir çocuğun oksijenini yakabiliyor. Orman yangınları, ekolojik dengeyi bozmakla kalmıyor; yaban hayatı habitatlarını yok ediyor, biyoçeşitliliği tehdit ediyor ve geri dönüşü güç bir hasara sebep oluyor. Bu toprakların yeşili, geçmişimizden geleceğe emanet. Emanete sahip çıkmak hepimizin milli görevi" diye konuştu.

Gider, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre, 2023 yılında 5300 hektar orman alanı ile 3520 dekar tarım arazisinin yangınlardan zarar gördüğünü ifade ederek, 28 büyükbaş, 118 küçükbaş hayvan ve 579 arılı kovan yangınlarda kül olduğunu söyledi.

Çanakkale Valiliğince 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara izinsiz girişlerin yasaklandığını da kaydeden Gider, devletin bu süreçte tüm kurum ve imkânlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Devletimiz, sadece karadan değil, havadan da en ileri teknolojiyle sahada. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın belirttiği gibi; 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlarımız 24 saat gözetim altında. Bu araçlar, 4 bin 796 yangın havuzu ve göletten su alarak en kısa sürede müdahale kapasitesine sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta altını çizdiği gibi; çevreye karşı duyarlılık sadece devletin değil, milletçe hepimizin müşterek sorumluluğudur. En gelişmiş sistemler, en ileri teknolojiler bile insan dikkati ve toplumsal bilinçle desteklendiğinde anlam kazanır. Bu nedenle en büyük temennimiz; alınan önlemlere hiç ihtiyaç duyulmayan, yangınsız bir sezon geçirmektir."