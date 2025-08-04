Hatay’da ambulans ile otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Kazada; ambulanstaki 3 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Yayladağı ilçe giriş kavşağında yaşandı. Kavşakta otomobille, ambulans çarpıştı. Kazada; ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ve otomobildeki 2 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanstaki 3 sağlık görevlisinin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA