Amasya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle buğdayın kalite ile kantitesini olumsuz yönde etkileyen süne zararlısına karşı kışlak sürvey çalışmalarını sürdürüyor.

Bitkisel üretim ve bitki sağlığı biriminde görevli teknik personelce kışlak alanlarında detaylı incelemeler yapılırken zararlının yoğunluğu, parazitlenme oranı ve entomopatojen organizmalar tarafından enfekte edilme durumu tespit ediliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada bu veriler ışığında üretim sezonuna yönelik gerekli planlamaların gerçekleştirildiği ve bu çalışmalarla süne kaynaklı verim kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmekte olduğu bildirildi.