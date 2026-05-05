Amasya'nın Suluova ilçesinde kavşakta iki araç çarpıştı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenidoğan Mahallesi civarında meydana geldi. M.Ö'nün idaresindeki 60 ADR 140 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz giriş yapan Y.T idaresindeki 05 FL 264 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç savrulurken trafik levhaları da zarar gördü. Kaza yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralanan Y.T ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.