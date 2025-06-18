Amasya’da bir çocuk parkı alev alev yandı. Çocuklar ve muhtar bölgedeki tek çocuk parkının tekrar kurulmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Koza Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında geç saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken çocuk parkındaki aletler alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir ağacı da saran alevler, yakındaki kullanılmayan eski okul binasına sıçramadan söndürüldü.

Geceyi aydınlatan alevleri endişeyle takip eden Koza Mahallesi Muhtarı Hüseyin Keşoğlu, "Mahallemizde bir tane parkımız vardı. O da yandı, bitti, kül oldu. Yetkililerden mahallemdeki park sorununun çözülmesini istiyoruz" dedi.

2 bin nüfuslu mahalledeki yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından inceleme başlatılırken, Amasya Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, "Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde faillerin tespiti ve adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm süreçler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.