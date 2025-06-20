Amasya’da 65 bin 148 öğrenci karne aldı.

Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

İl genelinde düzenlenen programların yanı sıra Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde düzenlenen karne töreninde Kaymakam Salih Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Alpaslan köyü muhtarı Harun Zorlu ve okul müdürü Bahadır Gerdan öğrencilerin sevincine ortak olarak karnelerini dağıttı.

Öğrencilerin coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirten Kaymakam Kartal, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizin çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum" dedi.