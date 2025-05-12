Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.23’te merkez üssü Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 10.07 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, özellikle Amasya kent merkezi ve ilçelerinde, Samsun’un doğu kesimlerinde ve çevre illerde hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar sarsıntının ardından ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.