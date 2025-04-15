Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Derinöz Barajı yakınlarındaki 3 katlı boş binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre baraj yakınlarında bulunan 3 katlı boş haldeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.