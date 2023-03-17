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Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke’nin de katıldığı programda şehit Yaşar Çakır ve bütün şehitler için mevlit okutuldu, şehidin mezarı başında İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edildi.

2019 yılında, Irak´ın kuzeyindeki operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için şehadetinin 4. yılında Kütahya´nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü’nde anma programı düzenlendi.

Müdür Başyiğit’in, emekli olan Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle veda buluşması

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