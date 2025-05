Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" çerçevesinde en iyi belgesel film ödülüne yönetmenliğini Matthus Wörle’nin yaptığı "Where We Used to Sleep" layık görüldü.

Bu yıl 26’ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesindeki yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde yönetmenliğini Matthaus Wörle’nin yaptığı "Where We Used to Sleep" adlı yapım, en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride Daria Morar’ın "The Forest" adlı eseri ise mansiyon ödülü aldı.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde en iyi belgesel film ödülünü "Wind Blow By" filmi ile Paula Fuentes ve Guillermo Carrera kazandı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Sevinç Baloğlu’nun "Oya" adlı eseri Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü’nün sahibi olurken, Cemlalettin İrken’in "Nazlı Hanım’ın Telaşları" isimli çalışması mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması’nda "Baletler Köyü" adlı eseriyle Fatih Diren en iyi film ödülünü aldı. Kadir Can Arabacı ise "Buzun Ruhu" adlı eseriyle jüri özel ödülüne değer bulundu.

Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması’nda ise Kenan Diler’in "Kavak Ağacının Gölgesinde" adlı yapımı en iyi film seçilirken, Aybüke Avcı’nın "Domates Biber Depresyon" isimli filmi jüri özel ödülünü kazandı.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi ve festival sona erdi.