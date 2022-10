Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kırmızı halı geçişinde ünlüler şıklıkta birbirleriyle yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 59’uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçı Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yanı sıra, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Bakan Ersoy: "Türk dizi ve filmleri dünyada çok izleniyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kırmızı halı geçişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Altın Portakal Film Festivali’nin Türkiye’deki en önemli kültür sanat etkinliklerinin içerisinde yer aldığını ve bakanlık olarak festivali her zaman desteklediklerini söyledi. Sinema konusunda Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğuna işaret eden Ersoy, "Dizi ve filmlerimi dünyada çok izleniyor ve beğeniliyor. Altın Portakal’ın 59’uncusu çok önemsiyoruz. Her geçen yıl uluslararası bilinirliliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasına, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor. Sinema hafızamızı yitirirsek, esas tehlike o zaman başlıyor. Hafızanın her zaman kalıcı olması ve bu isimlerin gelecek nesillere ve sanatçılara örnek olması çok çok önemli. Başta bu festival olmak üzere, sinemayla ilgili her türlü aktivitenin bakanlık olarak arkasındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek: "Daha nice 59 yıllar diliyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, günün önemine dikkat çekerek, "Altın Portakal demek Antalya, Yeşilçam, sinema ve bir taraftan da kortej demek. Bugün kortejimizi tamamladık ve halkımızla sanatçılarımızı buluşturduk. Şimdi ise kırmızı halıdayız, az sonra da programımız başlayacak. Daha nice 59 yıllar diliyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Perihan Savaş: "Antalyalıların bütün sokakları doldurması muhteşemdi"

İlk ödülünü 17 yaşında aldığını belirten usta oyuncu Perihan Savaş, 48 yıl aradan sonra onur ödülü almanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Geleneksel kortejle ilgili düşüncelerini belirten Savaş, "Kortej 40 derece sıcaklığa rağmen harikaydı. Antalyalıların bütün sokakları doldurması gerçekten muhteşemdi. Bu bizim festivalimiz, 59’uncusu yapılıyor ve sinemaya çok büyük katkıları var. Daha fazla büyüyerek devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay: "Çok iddialı filmler var"

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ise, "Antalya halkıyla iç içe, el ele ve omuz omuzaydık. Çok güzel geçti. Bu akşamın da güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok iddialı filmler var. Çok güzel filmler izleyeceğimiz için şanslıyız. Yaşasın sinema" ifadelerini kullandı.

Kırmızı halı geçişi sonrası, Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunumuyla Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşecek açılış galasına geçildi. Perihan Savaş ve Erkan Can’a Onur Ödülleri’nin, Zerrin Tekindor’a Başarı Ödülü’nün verileceği törende Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nın kazanan projeleri de açıklanacak. Festivalde gösterilecek filmlerin ekipleri ve jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninde Mustafa Sandal da konser verecek.