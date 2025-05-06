Almanya’da yeni Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partiden (SPD) oluşan koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı.

Almanya’da yeni Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı. Federal Meclis’te yapılan ikinci tur oylamada ülkenin yeni başbakanı seçilen Merz’e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Merz’e "başbakanlığa atama" belgesini verdi.

Atama belgesini alan Merz, tekrar Federal Meclis’e gelerek, Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner elinde tuttuğu yemin metnini okudu. Merz’in yemin etmesinin ardında Hristiyan Birlik Partileri(CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Partiden (SPD) oluşan koalisyon hükümetini oluşturan partilerin belirlediği bakan adayları Merz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek, Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan atama belgelerini aldı.

"Biraz gecikmeli olarak, seçilmeniz dolayısıyla sizi bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Merz ve bakanları tebrik ederek, "Sayın Başbakan, demokrasilerde bazı günler halkın beklediğinden daha heyecanlı geçer. Biraz gecikmeli olarak, seçilmeniz dolayısıyla sizi bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum. Birlikte ülkemiz, vatandaşlarımız ve geleceğimiz için büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Ülkemizin daha iyi, daha yetenekli ve daha sürdürülebilir olabileceği ve olması gerektiği bu dönemde, kendi güçlü yönlerinize odaklanmanızın ve cesaretle hareket etmenizin çok önemli olduğuna inanıyorum. Size cesaret ve ılımlılık, tartışmada sabır, eylemde kararlılık, amaçta netlik ve hepimizi birleştiren şeyin sürekli farkındalığı diliyorum" dedi.

Bakanlar daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ayrılarak tekrar Federal Meclis’e geçti ve yemin ederek resmen göreve başladı. Yemin törenlerinin tamamlanmasının ardından Başbakanlık’ta ve bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı. Kabine ilk toplantısını da yerel saat ile 22.00’da yapacak. Almanya’da yeni hükümette 8’i kadın 17 bakan görev yapacak.

Merz ilk turda seçilememişti

Merz, mecliste yapılan ilk tur oylamada Başbakan seçilebilmek için gerekli olan 316 evet oyuna ulaşamamıştı. İlk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini almış, 307 milletvekili Merz’in başbakanlığına "hayır" oyu kullanmış, 3 milletvekili çekimser kalmış, 1 oy ise geçersiz sayılmıştı.

İlk tur oylamanın ardından Federal Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara vermiş ve ikinci tur oylamanın bugün yapılmayacağı açıklanmıştı. Saatler süren toplantı ve müzakerelerin ardından Başbakan seçiminin ikinci turunun yapılması kararlaştırılmıştı.

Meclisteki ikinci tur oylamada Almanya’nın 10’uncu Başbakanı seçilen Merz, ikinci turda 618 milletvekilinden 325’inin desteğini almıştı. Oylamada, 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kalmıştı.