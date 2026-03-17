Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da diplomatik çözüm çağrısında bulunarak, 'İran'da kontrollü bir rejim değişikliği gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikirdir' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Alman basınından çeşitli kuruluşlar tarafından ortak düzenlenen 'Europe 2026' adlı panelde İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Wadephul, İran savaşının askeri yollarla sona ereceğine inanmadığını belirterek diplomatik çözüm çağrısında bulundu. Bakan Wadephul, 'Bu çatışmada askeri bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Böyle bir çözüm gerçekçi değil' dedi.

İran'da bir rejim değişikliğinin de gerçekleşeceğini düşünmediğini ifade eden Wadephul, 'Bunun olacağını sanmıyorum' açıklamasını yaptı. Wadephul, 'İran'da kontrollü bir rejim değişikliği, gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikirdir. Irak'ta, Libya'da yaşananlara bakarsanız, örnekler zaten yeterince kötü' dedi.

Wadephul, 'İran'daki kaos bizim çıkarımıza değil, bölgenin çıkarına değil ve kesinlikle İran halkının çıkarına da değil' değerlendirmesinde de bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı, savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri ile İran'ın da bir noktada dahil olacağı somut görüşmelere başlanması gerektiğini söyledi. Wadephul, ABD ve İsrail'den de askeri hedeflerine ulaşır ulaşmaz bunu derhal Avrupa'ya bildirmelerini beklediklerini söyledi.