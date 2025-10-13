20. yılını kutlayan Corendon Airlines, Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan Cidde ve Medine’ye direkt uçuşlarla Umre hizmetini başlattı. İlk uçuş bugün Köln/Bonn Havalimanı’ndan gerçekleştirildi.

Corendon Airlines, kuruluşunun 20. yılı olan 2025’te yeni bir hizmetini hayata geçirdi. Royal Avis tur operatörü iş birliğiyle başlatılan yeni hizmet kapsamında, Avrupa’nın 8 farklı havalimanından Suudi Arabistan’daki kutsal şehirlere doğrudan Umre seferleri düzenleniyor. Corendon Airlines’ın Almanya, Avusturya ve Hollanda’dan gerçekleştirdiği Cidde ve Medine uçuşları, Ekim, Aralık ve Ocak aylarında toplam 10.000 yolcunun taşınmasıyla tamamlanacak. Almanya’dan Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover, Frankfurt ve Nürnberg; Avusturya’dan Viyana ve Salzburg; Hollanda’dan ise Amsterdam havalimanlarından gerçekleştirilecek charter seferler, Avrupa’daki Müslüman topluluklara direkt bir Umre yolculuğu sunuyor.

İlk uçuş Köln/Bonn’dan gerçekleşti

Corendon Airlines’ın yeni uçuş operasyonunun ilk seferi, 13 Ekim 2025 Pazartesi sabahı Köln/Bonn Havalimanı’ndan Cidde’ye başarıyla gerçekleştirildi. Bu uçuşla birlikte Corendon Airlines, 20. yılında Avrupa’dan kutsal topraklara doğrudan ulaşımda yeni bir dönemi başlatmış oldu. Uçuş öncesinde yolcuların ve medya mensuplarının katılımıyla küçük bir tören düzenlendi. Her bir uçuş yaklaşık 6 saat sürüyor ve seferlerde Boeing 737-800 tipi uçaklar kullanılıyor.

"Bu özel yolculuğu güvenli, rahat ve huzurlu bir uçuş ortamında yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı"

Corendon Airlines Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Kuruluşumuzun 20. yılına ulaştığımız 2025’te, yolcularımıza yeni ve anlamlı deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Avrupa’dan gerçekleştireceğimiz Cidde ve Medine uçuşlarımız, sadece bir seyahat hizmeti değil, aynı zamanda maneviyatı yüksek bir yolculukta misafirlerimizin yanında olma sorumluluğumuzun da bir göstergesi. Bu özel yolculuğu güvenli, rahat ve huzurlu bir uçuş ortamında yaşatmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. 20 yıldır olduğu gibi, bugün de yenilikçi yaklaşımımız, güler yüzlü hizmetimiz ve güçlü operasyonel ağımızla misafirlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz."

"Kutsal topraklara ulaşımda güvenli ve huzurlu bir alternatif sunduğumuz için mutluyuz"

Royal Avis Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Abdurrahman Dinçer, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Corendon Airlines iş birliğiyle Umre yolcularımıza yılın farklı dönemlerinde geniş bir uçuş ağı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki çıkış noktalarından Cidde ve Medine’ye doğrudan ulaşım imkânı, Avrupa’daki Müslüman topluluklar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu operasyonun hem seyahat konforu hem de maneviyat açısından unutulmaz bir deneyim olacağına inanıyoruz."

"Bu yeni destinasyon, bölgemizdeki Müslüman yolcular için büyük önem taşıyor"

Flughafen Köln/Bonn GmbH Genel Müdürü Cenk Özöztürk de Corendon Airlines’ın direkt Umre uçuşlarını değerlendirdi. Özöztürk, "Bu yeni destinasyon, bölgemizdeki Müslüman yolcular için büyük önem taşıyor. Corendon Airlines’ın bu imkânı sunmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Umre ziyaretleri yıl boyunca yapılabiliyor, ancak Hac dönemi dışında kalan sonbahar ayları, ılıman iklimiyle bu yolculuklar için oldukça uygun bir dönem sunuyor. Cidde ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi eski şehir merkezi, Kızıldeniz kıyısındaki plajları ve sahil köyleriyle de önemli bir turizm noktası konumunda.