Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, bu yıl unutulmaz anlara sahne oldu. Törende, Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ülkü Aslan ile Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi bölümünü birincilikle tamamlayan annesi Fatma Aslan, birlikte mezuniyet coşkusu yaşadı.

Bu yıl toplam 2 bin 592 öğrencinin mezun olduğu ALKÜ’de, doktor unvanını alan Ülkü Aslan ve annesi Fatma Aslan’ın aynı sahnede kep atması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Her yaşta öğrenmek mümkün"

Fatma Aslan yaptığı kısa açıklamada, "Her yaşta öğrenmenin mümkün olduğunu göstermek istedim. Kızımla birlikte mezun olmak, hayatımın en gurur verici anlarından biriydi" dedi.

Ülkü Aslan ise, "Annemin azmi bana her zaman ilham verdi. Aynı sahnede onunla birlikte mezuniyet yaşamak tarif edilemez bir duygu" diye konuştu.