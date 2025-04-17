Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Bangladeş Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NSTU) ile Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve personel değişimi genişletilmesi ve enerji verimliği ve sürdürülebilir alanında iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrenci ve personelinin gelişimi için yurt dışı eğitim programları sayısını genişletmeye devam ediyor. Son olarak ALKÜ ile Bangladeş’in devlet üniversitelerinden Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NSTU) arasında 2023 yılından bu yana devam eden Erasmus projesinin genişletilmesi için imzalar atıldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Ismail arasında imzalanan anlaşmada iki üniversite arasında Erasmus programı kapsamında öğrenci ve personel değişimi yapılacak. Bunun yanında Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile enerji verimliği ve sürdürülebilir alanda iş birliği detayları ele alınarak iki üniversite arasında yapılabilecek projeler istişare edildi.

"İş birliklerimiz artacak"

İmza töreni öncesi Rektör Türkdoğan, heyeti makamında ağırlayarak iki üniversite arasında yapılacak iş birliklerinin gelecekte de gelişmesini dile getirdi. ALKÜ olarak sağlık, turizm, spor, enerji ve teknolojinin gelişmesi için yapılan iş birliklerinin şehir ve ülke adına önemli olduğunu vurgulayan Rektör Türkdoğan, "ALKÜ olarak Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesini ziyaret etmek ve oradaki gelişmeleri yakından takip etmek istiyoruz. Aynı zamanda üniversitemizde kullanılan GES projemizi ve sıfır atık projelerimizi de sizlere daha iyi anlatmaya çalışacağız. Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile yapılan bu ilk iş birliğimizin iki kuruma da hayırlı olmasını diliyor, yeni iş birliklerine vesile olmasını umuyorum" dedi.

Alkü’yü incelediler

Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Ismail, Türkiye’de birçok üniversiteyle iş birliği içinde olduklarını belirtti. ALKÜ ile yapılan ilk imzanın güzel sonuçlar getireceğine değinen Rektör Ismail, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. İmzaların atılmasının ardından Rektör Türkdoğan, Rektör Ismail’e hediye takdiminde bulundular. Programın sona ermesinin ardından Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Ismail ve beraberindeki heyet, ALKÜ birimlerini inceledi. Heyete, Enerji Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut tarafından sunum yapılırken GES projesinin de detayları anlatıldı. Heyet daha sonra Öğr. Gör Gülsiye Bıçak ve Öğr. Gör. Beril Karanfil eşliğinde Syedra Antik Kenti, Alanya Kalesi ile Alanya’nın tarihî ve doğal güzellikleri ziyaret ettiler.

ALKÜ Senato Salonu’nda yapılan imza törenine ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Noakhali Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. MD Roknuzzaman Sıddıky, ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Koçancı, ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı ve Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak, ALKÜ Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Eren Çanakçı, ALKÜ Erasmus KA171 Gelen Öğrenci ve Personel Sorumlusu Öğr. Gör. Beril Karanfil ve Dış İlişkiler Proje ve İkili İşbirlikleri Koordinatörü Öğr. Gör. Koray Kaya katıldı.