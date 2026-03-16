Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda her bayram öncesi gelenek haline gelen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, MYO müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel katıldı. Yoğun katılımın olduğu tören sonunda Rektör Türkdoğan ve ALKÜ yönetimi, tüm personel ile tek tek bayramlaştı.

Programda konuşan Rektör Türkdoğan, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı müstesna zamanlar olduğunu ifade etti. Maddi ve manevi huzurun paylaşıldıkça büyüdüğünü ifade eden Rektör Türkdoğan, özellikle son yıllarda Türkiye'nin etrafında yaşanan gelişmelerin aile hayatı ve dayanışmanın değerini daha da artırdığını söyledi. ALKÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünün artmasında üniversite mensuplarının büyük emeği bulunduğunu da dile getiren Türkdoğan, yürütülen projelerden öğrencilerin temsil ettiği çalışmalara kadar her başarıda akademik ve idari personelin katkısı olduğunu vurguladı. Bayramlaşma programlarının bu emeği ve dayanışmayı dile getirmek için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Türkdoğan, üniversite çalışanlarının ailelerine de selamlarını ileterek, fedakârlıkları için teşekkür etti. Konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Türkdoğan, 'Ramazan Bayramı'nın tüm ALKÜ ailesine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.