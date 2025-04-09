Yalova’nın Termal ilçesinde düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerinde Aliağalı sporcu Bahadır Avhan, classic vücut geliştirme 1.80 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine toplam 600 sporcu katıldı. Aliağalı sporcu Bahadır Avhan, classic vücut geliştirme 1.80 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Milli takım kadrosuna girmeye hak kazanan Avhan, 30 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

Disiplinli çalışmalarıyla dikkat çeken genç sporcu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu benim kazandığım üçüncü şampiyonluk ama hala ilk şampiyonluğumdaki gibi büyük bir heyecan, mutluluk ve gurur yaşıyorum. İnsanlar bir kez elde edilen başarının tesadüf olabileceğini düşünür, ancak bunu üç kez başarmış olmak ve kendimi kanıtlamak benim için paha biçilemez bir duygu."