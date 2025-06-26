İzmir’in kuzeyinde yer alan ve yaz aylarında günübirlik tatilcilerin uğrak noktası haline gelen Aliağa, 2025 yaz sezonunu açtı. Aliağa Belediyesi iştiraki Aliağa Belediyesi Sosyal Tesisleri (ALBEST) tarafından işletilen Mavi Bayraklı Ağapark Plajı ve ön plajlar bölgesi, sezona yenilenmiş yüzüyle "merhaba" dedi.

Maviyle yeşili bir arada sunan Mavi Bayraklı Ağapark Plajı geniş sosyal donatı alanları, çevreye duyarlı yapısı ve hijyenik hizmet standartlarıyla dikkat çekiyor. Tesisteki çalışmalar, yaz sezonu öncesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2017 yılından bu yana her sezon Mavi Bayrak almaya hak kazanan Ağapark Plajı, uluslararası çevre, temizlik ve güvenlik kriterlerini karşıladığını düzenli olarak belgeliyor. 850 metre uzunluğundaki kumsalı ve berrak deniziyle bilinen plaj, düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları sayesinde hijyenik bir ortam sunuyor. Profesyonel cankurtaranlar vatandaşların güvenliği için hizmet verirken çevre temizliği ve sahil düzenlemeleri de kesintisiz sürdürülüyor.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden tesis

Yaklaşık 170 dönümlük bir alana kurulu olan Ağapark, sadece deniz keyfiyle sınırlı kalmıyor. Tesiste; geniş otopark alanı, duş ve soyunma kabinleri, spor sahaları, çocuk parkları ve gölgelikli dinlenme alanları gibi çok sayıda sosyal donatı yer alıyor. Giriş-çıkış alanlarının düzenlenmesinden plaj konforuna kadar pek çok detay düşünülerek, özellikle aileler için güvenli ve konforlu bir ortam sağlanıyor. Maviyle yeşili bir arada sunan tesis içerisindeki kafe ve restoranlar, misafirlerine lezzetli yiyeceklerin yanı sıra serinletici içeceklerini eşsiz manzara eşliğinde sunuyor.

Gün boyu aktivite, akşamüstü huzur

Sabahın erken saatlerinde denizle güne başlayan ziyaretçiler, gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarabiliyor. Akşam saatlerinde ise Ege Denizi üzerinde batan güneşin oluşturduğu manzaralar, romantik yürüyüşlere ve keyifli dinlenmelere ev sahipliği yapıyor. Günübirlik tatilin yanı sıra uzun soluklu tatiller için de ideal bir ortam sunan Ağapark, yaz boyunca sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Ağapark’ta ekonomik tatil imkanı

Mavi Bayraklı Ağapark Plajı, günübirlik tatilciler için cazip bir alternatif sunuyor. Yaz sezonunda ekonomik tatil yapmak isteyen vatandaşlar için plaj giriş ücreti yalnızca 100 TL olarak belirlendi. Uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Ağapark, her kesimden tatilcinin rahatça yararlanabileceği sosyal bir yaşam alanı sunuyor.

Güvenliğin ön planda tutulduğu tesislerde, cankurtaran hizmetiyle birlikte deniz keyfi güvenli şekilde yaşanıyor. Ağapark Plajı 08.00-18.00 saatleri arasında, ön plajlar ise 08.00-20.00 saatleri arasında cankurtaran personeliyle hizmet veriyor.

Ayrıca Ağapark Plajı’na akşam saat 18.00’den sonra girişler ücretsiz. Bu uygulama, özellikle gün batımı eşliğinde deniz keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.