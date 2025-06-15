İhlas Vakfı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Ali Rıza Yerebakan Erkek Öğrenci Yurdu, ilk mezunlarını verdi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yurdun ilk mezunu olarak kayıtlara geçen Yusuf Dadamat’a ve diğer mezun öğrencilere hediyeleri, vakıf destekçileri ve eğitimcilere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Törenin ardından katılımcılara çeşitli ikramında bulunuldu. Mezuniyet töreninde konuşan Yurt Müdürü Mehmet Çetin Paksoy, öğrencilerin manevi gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Devletinize, ailenize, milletinize iyi bir fert olmanız için bizler buradayız. Devletimize, dinimize bağlıyız ve çok disiplinliyiz. İşimizi güler yüzle ve ciddi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüm öğrenci kardeşlerimi çok seviyorum, mezun öğrencilerimize de hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Vakfın ilk mezunu olan Yusuf Dadamat ise, "Burada geçirdiğim süre boyunca vakıf müdürüm Mehmet Çetin Paksoy benim için bir baba gibi oldu. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.