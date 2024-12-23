Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Bekleyenim' ile müzikal kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.İSTANBUL (İGFA) - Pop müzikten biraz daha rock’a kayan bir tarzla dinleyicinin karşısına çıkan ‘Bekleyenim’, aynı zamanda Aleyna Tilki’nin yakında çıkacak albümünün de habercisi.

Genç yaşta büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, artık daha olgun ve yetişkinliğe doğru adım adım ilerleyen bir çizgide. ‘Bekleyenim’ şarkısı hem sözleri hem de müziğiyle Aleyna Tilki'nin kişisel dönüşümünün bir yansıması niteliğinde.

Rock-pop türündeki bu şarkı, sanatçının yalnızca müzikal anlamda değil, görsel dünyasında da yeni bir yöne ilerlediğini gösteriyor. Klipte Berlin'de yaşayan ünlü yönetmen Osman Özel ile çalışan Tilki, farklı bir estetik anlayışını da müziğiyle buluşturuyor.

Aleyna Tilki, kış sezonunda sevenlerini duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. "Hep birlikte ağlamaya hazır olun" diyen genç sanatçı, ‘Bekleyenim’ ile dinleyicilerini derin hisler ve güçlü melodilerle buluşturmayı amaçlıyor.