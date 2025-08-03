Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan - Reyhanlı yolu mevkiinde yaşandı. Seyir halde olan tır, motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesiyle tır, alevlere teslim oldu. Tırın yandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.