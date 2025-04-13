İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER), 8. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Serkan Karpuzoğlu, 125 üyenin oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Aliağa Ticaret Odası’nda düzenlenen Genel Kurulda denetleme ve faaliyet raporları okunarak, Naci Biçer yönetiminin son üç yıllık çalışmaları ile denetleme raporları oy birliğiyle kabul edildi. Divan Başkanlığı’nı Ziya Yıldız’ın üstlendiği kongrede, divan üyeliklerini ise Ajlan Akdoğan ve Feyami Esen yaptı. 150 üyesi bulunan derneğin genel kuruluna 25 üye katılmazken, başkanlık seçiminde tek liste ile yarışan Serkan Karpuzoğlu kullanılan 125 oyun tamamını alarak başkan seçildi. Seçim sonuçlarına göre yeni yönetim kurulu asıl üyeleri Serkan Karpuzoğlu, Mustafa Ayaydın Ergun Kırımlı, Mustafa Özdağ, Rasim Sönmez Erkan Sezgin Oktay Deniz’den oluştu. Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Sağlam, Ömer Dağlı, Ajdan Akdoğan, Disiplin Kurulu asıl üyeliklerine ise Elvan Durak, Bilgi Sağlam ve Berkcan Timurhan seçildi.

Kongrede bir konuşma yapan Serkan Karpuzoğlu, derneğin amatör balıkçılık ve deniz sporlarının yanı sıra dostluk, paylaşım ve deniz kültürünü gelecek nesillere aktarma misyonuna vurgu yaptı. Karpuzoğlu, "Bu dernek, sadece bir topluluk değil, aynı zamanda bir ailedir. Yeni dönemde, sosyal etkinliklerle derneğimizi daha da canlandırmayı, gençlerimizi denizle tanıştırmayı ve doğa koruma bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. ‘Ben’ değil, ‘biz’ anlayışıyla çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Genel Kurula Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ve dernek üyeleri katıldı.