Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki TOBB Anaokulu’nda eğitim gören 152 minik öğrenci, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dövizleriyle birlikte yere oturarak "Çevreni Koru, Geleceğini Kurtar" sloganı attı.

Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde ellerinde çevre temalı dövizlerle oturarak doğa sevgisi ve çevre koruma konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlik kapsamında çocuklara küçük yaşta çevre bilinci kazandırılması hedeflendi.

TOBB Anaokulu Müdürü Sedat Karakaya, "En iyi öğrenme, yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Çocuklarımız bu tür etkinlikleri hayatları boyunca unutmaz. Eko-Okullar Projesi kapsamında, daha yeşil bir dünya ve temiz bir çevre için çalışmalar yürütüyoruz. Bugünkü oturma etkinliği ile hem öğrencilerimizin hem de yerel çevrenin dikkatini çekmeyi amaçladık" dedi.