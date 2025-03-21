Antalya’nın Alanya ilçesinde, tefecilik suçuna yönelik düzenlenen "Vurgun Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde Alanya Adliyesine sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Alanya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve 650 personelin katıldığı operasyonda Antalya merkezli olarak İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin’de belirlenen 61 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. C.F.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edildi.

Alanya’da ise ‘Vurgun Operasyonu’ kapsamında yapılan operasyonlarda şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde Vurgun Operasyonunda, Alanya’da tutuklu 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesine sevk getirildi.