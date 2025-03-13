Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali, tarihi ve doğal mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Gazipaşa Kaymakamlığının ev sahipliğinde, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve ALTSO’nun da paydaşı olduğu bienal, 22 Şubat’ta başladı. "Dalga Kumaş" temasıyla düzenlenen bienal, Tersane, Kızılkule ve Syedra Antik Kenti ’nde halkın ziyaretine ücretsiz biçimde devam ediyor.

Nihat Özdal’ın küratörlüğünde 18 ülkeden 50 sanatçının katılımıyla süren bienal, Alanya’nın anı sıra Gazipaşa sınırları içerisinde bulunan Antiochia ad Cragum, Selinus, Lamos ve ile Yalan Dünya Mağarası gibi antik alanlarda da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konuya ilişkin olarak bugün Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, ALKÜ Rekörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ile birlikte Alanya Tersanesi ve Kızılkule’de incelemelerde bulundular.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, bienalle bölgedeki turizm faaliyetini 12 aya çıkararak sürdürülebilir turizm altyapısını oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Alternatif turizme önem verdiklerini belirten Korkutata, turistlerin doğal güzelliklerin yanı sıra bölge insanının kültürünü, zenginliklerini de görmesini istediklerini kaydetti.

ALKÜ Rektörü Türkdoğan da bu projenin önemine dikkat çekerek, "18 Ülkeden 50 Uluslararası sanatçının katılımı ile ülkemizin gözbebeği Alanya’da "Dalga Kumaş" konulu 2.Tekstil Bienalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Alanya’nın tarihi derinliklerinin içerisinde resmedilen bu sanat eserlerini herkesin gezmesini ve bu güzel etkinliğin daha fazla kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle tüm sanatseverlerimizi ücretsiz gerçekleşen bu etkinliğe davet ediyoruz" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem de açıklamasında; "Gazipaşa Kaymakamlığı’nın çatısı altında Alanya Belediyemiz, ALKÜ ve Odamızın katkılarıyla 2.sini gerçekleştirdiğimiz tekstil bienalimiz yerel, ulusal ve uluslararası medyanın da yoğun ilgisini gördü. Gazipaşa Kaymakamımızın dediği gibi Alanya’mızı ve Alanya’mızın ayrılmaz bir parçası gördüğümüz Güzel Gazipaşa’mızı, havalimanımızın yanı sıra bu gibi etkinlikler daha fazla yakınlaştırıyor. Her iki şehrin bu vesile ile ortak tanıtımına katkı yapılıyor ve bağları daha fazla güçlendiriliyor. 18 ülkeden 50 uluslararası sanatçının eserlerini görmek için tüm halkımızı davet ediyoruz. Sergi dolayısıyla Alanya’mızın tersane ve Kızılkule gibi antik eserlerini de halkımız ücretsiz olarak gezebilecekler. Eşsiz tarihe sahip bu mekanlarda böylesine değerli eserlerin buluşması bizleri gururlandırıyor. Bu vesile ile bu önemli etkinliği blgemize kazandıran başta Gazipaşa Kaymakamımız Sayın Selami Korkutata olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.