Antalya'nın Alanya ilçesinde okul saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere Z.B.A. (19) isimli şahsın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda tehdit unsuru taşıyan ifadeler kullandığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Z.B.A., işlemlerinin ardından Alanya'ya getirildi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin sosyal medya hesabında 'Tutuklanmam çıkmadan önce Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini basacağım bilginize' şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.