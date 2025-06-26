Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi açıklarında denize açılan amatör balıkçılar, plastik çuvala dolanmış yavru caretta caretta buldu. Balıkçılar tarafından kurtarılan kaplumbağa, yeniden denize bırakıldı.
Olay, sabah saatlerinde Okurcalar sahili açıklarında meydana geldi. Tekneyle balığa çıkan amatör balıkçılar, su yüzeyinde plastik çuval içinde çırpınan yavru bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Tekneye alınan caretta caretta, makas yardımıyla çuvaldan dikkatlice kurtarıldı. Kaplumbağa daha sonra sağlıklı şekilde denize salındı.
Kurtarma anları balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kaplumbağanın çuvaldan çıkarılması ve tekrar denize bırakılması yer aldı.