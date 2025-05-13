Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadının İzi Sanatın Sesi" temalı yılsonu sergileri, Konaklı ve Mahmutlar Düğün Salonları’nda düzenlenen açılış törenleriyle sanatseverlerle buluştu.

Mahmutlar Kurs Merkezi’nden 491, Konaklı Kurs Merkezi’nden ise 358 kursiyerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Dikiş-nakıştan rölyefe, kanaviçeden koza sanatına, filografiden saç şekillendirmeye kadar birçok farklı alanda üretilen el emeği göz nuru eserler, sanatın ve emeğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Protokol üyeleri ve sanatseverler, kursiyerlerle yakından ilgilenerek tüm eserleri tek tek inceledi ve başarılarından dolayı tebrik etti. Sanat dolu günde hem kursiyerlerin heyecanı hem de ziyaretçilerin ilgisi dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, emeği ve üretimi destekleyen etkinliklerle kadınların sosyal ve sanatsal alandaki varlığını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Belediye Meclis Üyesi Ahmet Top ise, bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerin önemine değinerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış törenlerine, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ile Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar, İrem Yunusoğlu, Ahmet Top, Şahin Ararat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Gül Koçyiğit ve çok sayıda davetli katıldı.