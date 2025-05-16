Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nce geliştirilen ve gençlerin yerel yönetime katılımını hedefleyen "Gençlerle Yerel Demokrasi: Alanya Belediyesi Meclis Simülasyonu Projesi" için taraflar arasında protokol imzalandı.

Alanya Belediyesi ile Alanya Kent Konseyi, 15-19 Mayıs Gençlik Haftası’nda gençlere yönelik bir projeye imza attı. Proje ile Alanya’da yaşayan gençlerin yerel demokrasiye aktif biçimde katılmaları, karar alma süreçlerini yakından tanımaları ve kendi çözüm önerilerini sunabilecekleri bir platformda söz sahibi olmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında gençler, Alanya Belediye Meclisi’nin simüle edileceği bir yapı içerisinde meclis üyesi olarak görev alacak, genel kurul toplantıları gerçekleştirecek ve alt komisyonlarda çalışmalarda bulunacaklar. Üç aylık dönemler halinde yürütülecek bu projede her dönem sonunda alınan kararlar ve geliştirilen öneriler bir rapor halinde Alanya Belediyesi’ne sunulacak. Böylece gençlerin sesleri, belediyenin karar alma süreçlerine doğrudan yansıyacak.

"Alanya’nın geleceğini gençlerle birlikte şekillendireceğiz"

Protokol töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gençliğin karar alma süreçlerine katılımının demokratik toplumların temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu anlamlı haftada, böylesine değerli bir projeye imza atmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Onların fikrine değer vermek, onları dinlemek ve sürece dâhil etmek bizim asli sorumluluğumuz. Alanya Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanındayız. Bu proje ile gençlerimizi hem belediye meclisi yapısıyla tanıştırıyor hem de kendi sorunlarına kendi çözüm yollarını üretmelerine fırsat tanıyoruz. Kentimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz."

"Yerel demokrasi gençlerle güçlenir’’

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise gençliğin yönetime katılımı konusunda duydukları sorumluluğa dikkat çekerek, "Gençlerle Yerel Demokrasi Projesi, sadece bir meclis simülasyonu değil, aynı zamanda gençliğin özgüven kazanması, fikirlerini ifade edebilmesi ve yaşadığı kentte sorumluluk alabilmesi açısından son derece önemli bir adımdır. Yerel demokrasi ancak katılımla güçlenir ve bu katılımın en değerli boyutu da gençlerin enerjisiyle, üretkenliğiyle sağlanır. Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin bu örnek projesine destek veren Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlikte, katılımcı ve demokratik bir Alanya için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Gençlerden yoğun ilgi ve destek

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri de bu projeyi heyecanla hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Proje kapsamında ilk dönemin başvurularının Eylül ayında alınacağı, seçilecek gençlerin eğitim sürecinden geçerek görevlerine başlayacakları bildirildi. Alanya Belediyesi ile Alanya Kent Konseyi’nin gençleri karar süreçlerine aktif biçimde dahil eden bu örnek işbirliğinin, Türkiye genelinde yerel yönetimlere de ilham verecek nitelikte olduğu kaydedildi. Bu sayede gençlerin hem bireysel gelişimlerine katkı sağlanacağı hem de demokratik kültürün toplumda daha da yaygınlaşmasına şartlar tanınacağı ifade edildi.

Başkan Özçelik ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tarafından imzalanan protokol törenine Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Kent Konseyi Genel Sekreteri Haydar Uyar ve Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.