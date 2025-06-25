Antalya’nın Alanya ilçesinde sokak kedisi ile yılan arasında yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yılan ev sahipleri tarafından ormana salınırken, Duman isimli sokak kedisine apartman sakinleri sahip çıktı.

Olay, Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi Bağderesi Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın girişinde meydana geldi. Apartmanın önünde duran bir sokak kedisi, yakındaki yılanı fark ederek saldırıya geçti. Kedinin patisiyle uzaklaştırmaya çalıştığı yılan ise kendini savunmaya çalıştı.

Öte yandan bir süre devam eden mücadelede yılan, apartman girişine yönelerek kapı korkuluklarına tırmandı. Kedinin peşini bırakmadığı yılan, daha sonra bina girişinden ayrılarak bahçedeki yeşil alana kaçtı. Kedi ve yılan bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşların yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü. Görüntülerde kedinin yılanı dikkatle takip ettiği, zaman zaman patiyle hamle yaptığı anlar yer aldı.

Apartmanın önünde kedi ile yılanın yaşadıklarını cep telefonuna kaydeden apartman sakini Ümit Kıvanç o anları şu şekilde anlattı:

’’Cami önünde otururken kedinin farklı hareketlerini gördüm. Meraklı bir şekilde evimin önüne geldim. Kedinin yılan ile oynadığını gördüm. Oyun oynarken, yılan agresif hareketler sergiliyordu. Yılan binanın içerisine girerken kapıyı kapattım. Yılanın fevri hareketleri olunca yılanın kuyruğundan tutup ormana doğru saldık’’ dedi.

Ayrıca yaz aylarının gelmesinin ardından yılanların ormanlardan gelmelerine karşı farklı önlemler aldıklarını ifade eden Kıvanç:

’’Evimizin kenarına ot ilacı yapıyoruz. Kükürt denilen ilaç ile evin etrafına dökeriz. Genellikle evin etrafı tamamen ilaçlanır. Duman artık bizim canımız kanımız, evimizin yaveri, bekçimiz o bizim her şeyimiz’’ şeklinde konuştu.