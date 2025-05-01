Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Alanya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kuyularönü Camii önünde toplanan kalabalık ardından marşlar ve sloganlar eşliğinde iskeledeki Şelale Meydanı’na kadar yürüdü. Kutlamalara ilçedeki siyasiler, sendikaların temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Alanya Emek Platformu adına konuşma yapan temsilciler, emekçilerin hak mücadelesinin devam ettiğini vurgulayarak, dayanışma mesajı verdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kutlamalar, halaylar ve şarkılar eşliğinde olaysız şekilde sona erdi.