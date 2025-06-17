Alanya Belediyesi, yaz sezonunun açılmasıyla turizm tesislerine gerçekleştirdiği evsel atık geçici depolama alanları denetimlerine devam ediyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eğitimci ve mühendis personel tarafından, yaz sezonunun açılmasıyla faaliyetlerini hızlandıran turizm tesislerindeki evsel atık geçici depolama alanları denetleniyor. Geçici depolama alanlarındaki denetimlerde kontroller yürütülürken, yapılması gerekenler ilgili kişilere aktarılıyor.

Denetimler sezon boyu devam edecek

Denetimlerde otellerin yatak kapasitesi ve depolama alanlarının metrekaresine göre mevcut çöp konteyneri miktarlarının yeterliliği kontrol ediliyor. Aynı zamanda depolama alanı ve konteynerlerin sağlamlığı, temizliği, çevresine hijyen ve görsellik açısından rahatsızlık vermemesi gibi konularda da sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Alanya’nın iklimi dolayısıyla özellikle yaz aylarında biyobozunur özelliklere sahip organik atıklar için gerekli olan soğutmalı klimaların aktiflik durumu da denetimlerde tespit ediliyor. Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada kent genelindeki denetimlerin sezon boyunca devam edeceği belirtildi.