Alanya Belediyesi ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle düzenlenen Alanya ve Ege Yöresi zeybek kurslarının ikinci dönemi, 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı. Geleneksel kültürel mirasın yaşatılması amacıyla düzenlenen kurslar, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Zeybek kurslarında katılımcılara Hasbahçe, Hacıbekri, Çökertme ve Harmandalı gibi geleneksel oyunlar uzman eğitmenler eşliğinde öğretiliyor. Eğitimler, Salı ve Cuma günleri 20.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Alanya Belediyesi, kültürel mirasın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere destek vermeye devam ederken, vatandaşların ilgisi de her geçen gün artıyor.

"Zeybek bir yaşam biçimidir"

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, kursun ilk gününde katılımcılarla bir araya gelerek, zeybek kültürünün önemine dikkat çekti. Konukçu, "Zeybek sadece bir dans değil, ata mirasımız olan, cesaret ve bağımsızlığın simgesi haline gelen bir yaşam biçimidir. Bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuz. Kurslara ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye meclis üyeleri de kursa katıldı

Alanya Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Doğru ve İrem Yunusoğlu da zeybek kursuna katılarak geleneksel kültüre verdikleri önemi gösterdiler. Kursiyerlerle sohbet eden meclis üyeleri, Alanya Belediyesi’nin kültürel mirasa sahip çıkma noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladılar.

Kursiyerlerden yoğun ilgi

Kursa katılan vatandaşlar, Alanya Belediyesi’nin bu tür kültürel etkinliklere öncülük etmesinden memnun olduklarını belirterek, zeybek kurslarının kendilerine hem fiziksel hem de kültürel anlamda büyük katkı sağladığını ifade ettiler. Geleneksel zeybek oyunlarını öğrenmenin kendileri için büyük bir deneyim olduğunu dile getiren kursiyerler, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini dilediklerini söylediler.

Büyük gösteri planlanıyor

Konukçu, geleneksel sanat ve kültür etkinlikleriyle hem Alanya halkına hem de şehri ziyaret edenlere kültürel değerleri tanıtmayı ve yaşatmayı sürdüreceklerini belirtirken, Kursların sonunda geniş katılımlı bir zeybek gösterisinin de düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi. Konukçu, kursa katılmak isteyenlerin Hasan Ağalar Konağı’ndaki Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabileceğini belirtti.