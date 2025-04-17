Alanya Belediyesi’nin uluslararası tanınırlığa sahip olan Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili sistemi tanıtmak ve istişarede bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler ve ilgili meslek odalarının katıldığı toplantı düzenlendi.

Yeme içme işletmelerinde hijyenin artık bir ayrıcalık değil zorunluluk hale gelmesi sebebiyle Alanya Belediyesi tarafından, uluslararası standartları olan ve yine uluslararası arenada tanınan Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi’nin (Mutfak Mirası) yeni versiyonuna geçiş yapılmıştı. Yeni sertifikasyon sistemine; hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun çalışan, yöresel ve sürdürülebilir gıda ürünleri kullanan, atıksız mutfak uygulamalarını benimseyen, enerji ve su tasarrufu uygulamalarına sahip sistemler kullanan ve topluma katkı sağlayan eğitim ve bilinçlendirme projelerine katılan; restoranlar, kafeler, pastaneler, çiftlikler, oteller, catering firmaları, gıda üreticileri, gıda perakendecileri ve toptancıların katılabilecek. Toplantıda uygulamanın, Alanya’nın gastronomi alanındaki geleceğini şekillendireceği, sürdürülebilirliği destekleyen çevre dostu ve yerel ekonomik büyümeyi teşvik eden uluslararası bir sertifikasyon sistemi olacağı belirtildi.

Alanya için bir fırsat

Toplantıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, "Turuncu Bayrak uygulaması yerine Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi’nin (Mutfak Mirası) uluslararası bir versiyonuna geçiş yaptık. Geçtiğimiz aylarda Belediye Meclis Toplantımızda da gündeme gelen konuyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Alanya’nın uluslararası gastro turizm arenasında sürdürülebilir ve güçlü bir yer edinebilmesi, kültürel değerleri şehrin imajına entegre edebilme, sürdürülebilir bir turizm ögesi olarak gastronominin güçlendirilmesi, yüksek kaliteli sürdürülebilir ve çevreci yöntemlerle çalışan işletme ve üreticilerin tanıtılması amaçlarıyla bu sisteme geçiş kentimiz adına önemli bir fırsattır. Toplantımıza katılan ve bizleri bu süreçte destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Alanya Belediyesi’ndeki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Servet Şakiroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özcan, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Som ve Alanya Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu İbrahim Saraç katıldı.